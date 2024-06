Lo accoltella dopo una lite, impiegato romano lotta tra la vita e la morte

Prima la lite, poi l’incontro durante il quale è spuntato un coltello. Lotta tra la vita e la morte un impiegato romano di 49 anni, accoltellato da un 27enne che lo aveva attirato sotto la sua abitazione in via Giovanni Pastrone, zona Vigne Nuove. Al termine dalle indagini, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Monte Sacro hanno arrestato il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma per altre vicende. L'uomo è indagato per tentato omicidio.

I fatti risalgono allo scorso 12 giugno. Secondo quanto ricostruito, i due si conoscevano ed avevano litigato, in pratica, per tutta la notte tramite uno scambio di messaggi per motivi ancora in corso di accertamento. Il 27enne, al culmine della lite, ha prima minacciato l’impiegato 49 enne, incensurato, intimandogli di presentarsi sotto la propria abitazione per un incontro chiarificatore. Lì, intorno alle 6:30 del mattino, l’indagato avrebbe accoltellato all’addome la vittima.

Paura a Vigne Nuove

Le urla del 49 enne hanno attirato l’attenzione di alcuni cittadini che, affacciandosi, hanno visto i due sporchi di sangue. La vittima, in particolare, era seduta su una sedia, mentre si teneva la mano sul fianco da dove usciva copiosamente sangue.

I residenti hanno allertato il 112 e i carabinieri, intervenuti, hanno ascoltato il 27enne che ha cercato di sviare le indagini, raccontando di una fantomatica rapina che il ferito aveva subito ad opera di due sconosciuti. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di accertare che tale versione era inverosimile e in contrasto con le risultanze investigative sin da subito emerse.

L’arma

Nell’area retrostante il luogo in cui erano accaduti i fatti, nascosto da una siepe, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello da cucina con manico e lama in ferro delle dimensioni complessive di 28 cm, su cui erano ben visibili tracce di sangue. La vittima è stata trasportata da personale del 118 all’ospedale “Sandro Pertini” in codice rosso, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per una lacerazione polmonare e una frattura costale sinistra. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata.

Soggetto ritenuto pericoloso

Da quanto emerso durante le indagini, il 27enne era diventato lo spauracchio del quartiere. Già noto alle forze di polizia perché già indiziato per condotte violente e svariate fattispecie di reato, l’uomo è stato descritto dai residenti del quartiere come una persona pericolosa ed imprevedibile.

Raccolti i gravi elementi indiziari, sostenuti dalle testimonianze dei cittadini, i militari hanno arrestato e portato il 27enne nel carcere di Regina Coeli in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal Tribunale di Roma.