Gelosa del fidanzato lo accoltella davanti ai clienti del minimarket

Il fatto che ci fossero dei clienti nel minimarket che gestisce con il compagno non l'ha fatta desistere dai suoi intenti. Così, davanti agli occhi impauriti della clientela, si è scagliata contro il suo fidanzato, prima spaccandogli una bottiglia di vetro in testa e poi accoltellandolo. Motivo dell'aggressione? La gelosia, o meglio la possibilità che l'uomo la tradisse con un'altra donna. Le violenze sono avvenute in un negozio di generi alimentari a Castro Pretorio, dove sono poi intervenuti i carabinieri.

A richiedere l'intervento al 112 venerdì sera gli stessi avventori di un alimentari che si trova in via Magenta, a due passi dalla stazione Termini. Nell'esercizio commerciale sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno trovato l'uomo sanguinante ad una mano ed alla testa, con la fidanzata che continuava ad inveire contro di lui.

Bloccata non senza difficoltà la donna, i militari dell'arma hanno poi ricostruito l'accaduto con la stessa - identificata in una cittadina somala di 39 anni - che ha riferito loro di aver aggredito il fidanzato, con il quale gestisce il minimarket dove è avvenuta l'aggressione, una vola scoperto il suo presunto con un'altra donna.

Il fidanzato - connazionale e coetaneo della donna - è stato invece affidato alle cure del personale del 118 e trasportato dall'ambulanza al policlinico Umberto I con una ferita alla mano destra ed al capo. Medicato è stato poi dimesso con alcuni giorni di prognosi. La donna è stata poi fermata per lesioni personali aggravati con la sua posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria.