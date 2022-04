Accoltellato dalla compagna durante una lite

Accoltellato alla testa ed al corpo dalla compagna. E' accaduto la domenica di Pasqua nella zona dell'Infernetto. Ad essere costretto alle cure dell'ospedale un uomo di 50 anni.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 13:00 di domenica 17 aprile da un'abitazione del X municipio Mare. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ed i carabinieri della stazione Roma Casal Palocco. Una volta in casa hanno trovato un uomo, un 50enne romeno, in una pozza di sangue. A ferirlo con un coltello da cucina la convivente, una connazionale di 49anni.

Trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso con diverse ferito lacero contuse alla testa ed al corpo l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i due hanno iniziato a discutere e - forse complice qualche bicchiere di troppo - i toni sono degenerati. La donna avrebbe afferrato un coltello da cucina e si sarebbe avventata sul compagno ferendolo.

La donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate.