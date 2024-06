Accoltella il compagno dopo una lite per gelosia

Una lite in famiglia è finita nel sangue a Grottaferrata dove una donna di 54 anni ha accoltellato il compagno, un uomo di 31 anni, con un coltello da cucina con una lama lunga 20 centimetri circa, per gelosia.

È quanto successo la scorsa notte. Dopo una serie di chiamate al 112, i carabinieri sono intervenuti nell'appartamento insieme ai medici del 118. L'uomo a causa della forte perdita di sangue è stato subito soccorso e trasportato dai sanitari al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati, in codice giallo. Nel frattempo in casa i militari hanno recuperato e sequestrato il coltello che si ritiene sia stato utilizzato per colpire l’uomo, un coltello da cucina con una lama lunga 20 centimetri circa.

Il 31enne dopo essere stato medicato e dimesso dall'ospedale si è recato in caserma dove ha formalizzato la denuncia nei confronti della compagna che al termine delle indagini è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.