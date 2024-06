Lite tra coinquilini finisce nel sangue, accoltellato per un debito

Una lite tra coinquilini è finita nel sangue. Uno dei due ha colpito l'altro con un coltello da cucina, ferendolo al petto, e poi è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. È quanto successo a Sant'Angelo Romano, alle porte di Roma, nella giornata del due giugno.

I due, un 51enne e un 41enne entrambi egiziani residenti nello stesso appartamento, hanno cominciato a litigare per ragioni economiche, un piccolo debito, fino a quando il cinquantunenne ha accoltellato l'altro colpendolo al torace.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Tivoli e un'ambulanza che ha portato la vittima prima all'ospedale di Monterotondo e poi al Sant'Andrea di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso per un versamento al polmone. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. I militari hanno sequestrato il coltello e arrestato il 51enne con l'accusa di tentato omicidio.