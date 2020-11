Litiga con l’ex cognato e lo accoltella alla gola, 43enne grave in ospedale

Erano in casa a cenare, dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino hanno dato vita ad una accesa discussione. Motivo del contendere, la sorella dell’aggressore, ex moglie della vittima. Da qui le violenze con il proprietario di casa che ha preso due coltelli da cucina scagliandosi contro l’ex cognato. Dopo un primo fendente andato a vuoto la seconda coltellata ha raggiunto il 43enne alla gola con l’uomo poi scappato in strada per evitare ulteriori conseguenze. I fatti sono accaduti a Velletri, ai Castelli Romani.

Fuggito in strada in vicolo della Torre, nel Centro Storico del Comune della provincia romana, il ferito ha quindi chiamato i soccorsi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il personale del 118 ha quindi contattato i carabinieri della stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri che hanno poi rintracciato ed arrestato l’aggressore, un 28enne di nazionalità romena, ritenuto responsabile del reato di “tentato omicidio aggravato” per aver colpito al collo, con un coltello da cucina l’ex cognato, un connazionale di 43 anni, al culmine di un’animata discussione, per futili motivi.

Il tempestivo intervento degli equipaggi dei militari dell’Arma ha permesso poi di ricostruire immediatamente la vicenda. Trasportato presso l’ospedale di Velletri, in condizioni critiche, il 48enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che consentiva di contenere l’emorragia e al momento non è in pericolo di vita. L’arrestato è stato associato al carcere di Rieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.