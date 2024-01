Acca Larentia, altri 14 denunciati per i saluti romani

Aumenta il numero degli indagati per i saluti romani durante le commemorazioni per la strage di Acca Larentia. Sono infatti state identificate e denunciate dalla polizia di Stato altre 14 persone.

Decisiva per l'identificazione l'analisi dei tanti video a disposizione della Digos e della polizia scientifica. Alla identità dei soggetti si è approdati anche grazie al contributo investigativo delle Digos di altre Questure d'Italia. Tanti, in particolare gli attivisti del movimento Casapound, che, per la circostanza, avevano raggiunto la Capitale per prendere parte alla manifestazione. Tra i 14 indagati infatti oltre a militanti romani, figurano soggetti provenienti da Avellino, Caserta, Napoli e Forlì- Cesena.

Proseguono le indagini per risalire all'identità di ulteriori soggetti che si sono resi responsabili del gesto. Con i 14 di oggi sono saliti a 19 gli indagati dalla Polizia di Stato: a loro viene contestata l'apologia di fascismo.

Cosa è successo lo scorso 7 gennaio

Il 7 gennaio in centinaia hanno urlato il consueto "presente" con il braccio destro teso al cielo. Sono stati centinaia i camerati che si sono presentati davanti ai locali del Tuscolano per ricordare i camerati Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi 46 anni fa da un’organizzazione terroristica di estrema sinistra.

A partire dalle 18:00 i nostalgici, appartenenti a formazioni neofasciste, hanno intonato il presente con il saluto romano davanti a quella che nel 1978 era la sede del Movimento Sociale Italiano. Non una novità: i saluti romani sono scenografia di ogni commemorazione del 7 gennaio. Anche l'anno scorso le braccia tese avevano fatto capolino al Tuscolano. E così ogni anno.

A far esplodere il caso quest'anno la pubblicazione di un video oggettivamente impressionante. Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, su X ha postato le immagini dei saluti romani.