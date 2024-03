Controlli anti-abusivismo a Roma. Da inizio anno sequestrati 3 tonnellate di cibo e 30mila prodotti contraffatti

Intensa attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Solo nelle ultime ventiquattr'ore il personale dell'unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) insieme al GSSu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e al I Gruppo hanno sequestrato 300 articoli, di cui 50 borse contraffatte. Ma i numeri da inizio anno 2024 sono molto più importanti.

Abusivismo: 3 tonnellate di cibi e bevande sequestrati

Secondo il report degli agenti, infatti, da gennaio a marzo le pattuglie hanno sequestrato oltre 30mila articoli tra capi di abbigliamento, bigiotteria, accessori di telefonia ed elettronica ma anche prodotti con caratteristiche potenzialmente dannose per la salute, quali giocattoli, nonchè 3 tonnellate di cibi e bevande vendute illegalmente e in spregio a qualsiasi norma di igiene. A tutto ciò si aggiungono 2mila articoli sequestrati penalmente: borse, portafogli e cinte contraffatti per rievocare marchi di note aziende della moda, venduti soprattutto tra piazza di Spagna e Fontana di Trevi.

Oltre 150 misure di allontanamento

Solo nel weekend in corso, tra Colosseo e Castel Sant'Angelo, sono stati sequestrati oltre 300 articoli, tra cui 50 borse false. Durante l'attività, sono state fermate 18 persone, per 6 dei quali è scattata la misura dell'ordine di allontanamento, mentre ulteriori sanzioni sono state elevate nei confronti di soggetti dediti all'attività illecita di "saltafila". In poco più di due mesi, nel corso di tali verifiche, gli agenti hanno controllato oltre 200 persone e applicato, in più di 150 casi, la misura dell'ordine di allontanamento (Daspo).