Cinte, borse e portafogli contraffatti: sequestrati 300 articoli al Pantheon e San Pietro

Cinte, borse, portafogli, tutti rigorosamente tarocchi. Siamo in Centro Storico, fra il Vaticano e la zona del Pantheon, meta di migliaia di turisti in visita alla Città Eterna. Un fenomeno, quello dell'abusivismo commerciale, che conoscono bene gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno posto sotto sequestro circa 300 articoli.

Sequestri a Prati

I sequestri da parte degli agenti del I gruppo Prati si sono concentrati in via di Porta Angelica dove sono stati ritirati dal commercio borse, portafogli, cinte, tutti prodotti contraffatti di noti marchi, circa 200 prodotti.

Abusivismo commerciale al Pantheon

Nel pomeriggio di domenica, il personale del I gruppo Centro Storico, in via dei Pastini a due passi dal Pantheon, ha posto sotto sequestro poco meno di un centinaio di articoli. Gli agenti hanno proceduto a sequestri penali di merce griffata, perlopiù di borse, e a sequestri amministrativi di palline gommose destinate a una clientela giovane.

Presidio costante della città

"Le operazioni quotidiane anticontraffazione dimostrano un presidio costante della città. Ringrazio la polizia locale per le azioni a tutela dei consumatori e delle attività - così in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale sul sequestro di merce contraffatta avvenuto domenice nel quartiere Prati - . Queste operazioni, che possono sembrare apparentemente piccole, restituiscono legalità alla vita quotidiana di tutti i quartieri. Vendere merce contraffatta lede i consumatori e produce un serio danno economico alle aziende che operano legittimamente".

Solo la punta di un iceberg

"Lo sviluppo di una cultura della legalità tra i cittadini è necessario per contrastare efficacemente il fenomeno. La lotta alla contraffazione è una lotta per la legalità a tutela di tutti ma soprattutto delle nostre aziende e del made in Italy - sottolinea Lucarelli -. Ma i venditori di falsi sono solo la punta di un iceberg, per questo andrà non solo potenziata l’attività di controllo della polizia locale ma sarà necessario risalire la filiera criminogena in collaborazione con le altre forze di polizia e gli organi di controllo, e arrivare così a scardinare il sistema criminale dall’origine. Attività di controllo e ripristino della legalità e della concorrenza leale che non possiamo restringere solo a questo campo ma che a breve investirà tutto il settore del commercio perché la crisi degli ultimi anni ha dato ampi spazi di manovra alle infiltrazioni criminali e a operatori che agiscono in modo poco trasparente. Lavorare insieme a guardia di finanza e agenzia delle entrate per una fotografia reale di tutti i soggetti coinvolti per approfondire le attività di controllo e tutelare così chi fa onestamente ogni giorno il proprio lavoro a servizio della città".