Il blitz contro gli abusivi del Colosseo, in 12 nei guai: 41 mila euro di multe

Proseguono i controlli pianificati dai carabinieri per arginare i fenomeni di illegalità nelle zone del centro storico di Roma. Una attività in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto Matteo Piantedosi in seno al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso delle attività, durate per tutta la giornata di ieri, sempre i militari di piazza Venezia hanno sorpreso 12 venditori ambulanti abusivi, tutti cittadini del Bangladesh, senza fissa dimora, che avevano allestito i loro “punti vendita volanti” nelle zone del Colosseo, dei Fori Imperiali e nell’area della Fontana di Trevi.

Nei loro confronti, i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo di 41.000 euro e applicato l’ordine di allontanamento dalle zone interessate e dal Centro Storico per 48 ore. Sequestrate decine di articoli consistenti in aste per selfie, power bank per cellulari, ombrellini e oltre 126 bottigliette d’acqua da mezzo litro, materiale pubblicitario per tour turistici di diverse società di bus con volantini e tre casacche con la scritta 'Staff'.