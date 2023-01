Infermiere accusato di abusi sessuali sulle giovani pazienti di una clinica

C’è anche una giovane romana tra le vittime dei presunti abusi sessuali avvenuti all’interno di una clinica di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, specializzata nel trattamento dei disturbi alimentari.

Per l’accaduto è stato indagato un infermiere di 35 anni, cui la squadra mobile di Viterbo ha notificato unordinanza di interdizione dall’esercizio della professione sanitaria per dieci mesi, in attesa di ulteriori accertamenti. Secondo quanto ricostruito dalla procura sarebbero almeno due le ragazze molestate, costrette a subire baci sulle labbra e palpeggianti, una di 17 anni e una di 19 residente a Roma. L’uomo, è stata la testimonianza, si presentava nelle loro stanze con la scusa di controlli e dopo le molestie verbali - questo il racconto delle vittime - passava a quelli fisici.

La prima segnalazione è arrivata ai poliziotti a fine dicembre, a denunciare il padre della 19enne, venuto a conoscenza dell’accaduto dopo le dimissioni della figlia. Dell’accaduto è stata informata anche la direzione della struttura sanitaria, che ha provveduto immediatamente a sospendere disciplinarmente l’infermiere. Ulteriori approfondimenti hanno portato alla luce come anche un’altra giovane paziente, la 17enne, avesse subito gli stessi abusi.

Secondo l'accusa, "l'uomo si approfittava delle pazienti più giovani, anche minorenni, già in uno stato di inferiorità fisica e psichica, inducendole a compiere o subire atti sessuali". Gli accertamenti degli agenti della squadra mobile non sono finiti. L'infermiere, che da circa due anni lavorava nella struttura, potrebbe avere molestato altre pazienti, e gli investigatori, sono al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre vittime.

