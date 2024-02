Abusi edilizi nel parco regionale: sequestrati manufatti in costruzione

Abusi edilizi nel parco regionale dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Sono stati i guardiaparco a sequestrare i manufatti abusivi in costruzione nel territorio protetto dell'area naturale. Le azioni di sequestro hanno interessato il territorio di uno dei 15 comuni che ricadono nell'area protetta, nella quale il parco attua interventi di controllo, a salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

Il commissario straordinario del parco dei Castelli Romani, avvocato Ivan Boccali, ha espresso il suo plauso nei confronti dei guardiaparco che hanno effettuato l'intervento di contrasto all'abuso, compiuto in spregio alle norme urbanistiche vigenti nell'area vincolata. "Il parco - dichiara Boccali - agirà con fermezza laddove verranno ravvisati abusi, compiuti da chi agisce senza le dovute autorizzazioni. Colgo l'occasione per congratularmi coi guardiaparco che, tra le tante responsabilità loro attribuite, svolgono attività di vigilanza e polizia giudiziaria a tutela dei beni naturalistici e dell'area protetta. I controlli - prosegue Boccali - proseguiranno in tutta l'area del Parco, a dimostrazione dell'impegno concreto nella salvaguardia del patrimonio ambientale, in un'area di inestimabile valore storico, naturalistico e paesaggistico".

"Mi congratulo con i guardiaparco in forza al parco dei Castelli Romani, per l’operazione di sequestro di alcuni manufatti abusivi in costruzione all'interno dell'ente Parco - dichiara in una nota l’assessore all’Agricoltura e sovranità alimentare, alla caccia e pesca, ai parchi e foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini -. La tutela del paesaggio e della biodiversità passa anche attraverso queste azioni di contrasto contro chi pensa di sfruttare un patrimonio della nostra regione a fini personali. Un plauso va anche al commissario Ivan Boccali per aver attivato un'incisiva e attenta azione di controllo dell'area che va nella giusta direzione, concordata con l'amministrazione regionale, di una tolleranza zero verso qualsiasi caso di abusivismo".