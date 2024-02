Aboudramane Diaby, chi è l'ex calciatore della Roma che ha sequestrato il figlio del 'Sorcio'

Da promessa delle giovanili della Roma, ai guai con la droga e al carcere con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. È la parabola di Aboudramane Diaby ventenne di origini del Mali con passaporto italiano. La sua carriera da calciatore sembra già finita. Nell'ultima stagione giocata su un prato verde, quella del 2022/2023, aveva calcato i campi appena 135 minuti, poi il buio.

Adesso il suo nome compare tra i due arrestati per il sequestro lampo di Danilo Valeri, un ragazzo di vent'anni rapito a Ponte Milvio fuori da un locale a dicembre 2022.

Non un rapimento qualunque. Danilo Valeri, infatti, è figlio di Maurizio Valeri, soprannominato il 'Sorcio', già titolare di un autolavaggio in viale del Casale di San Basilio e gambizzato nel maggio di quell'anno nella zona del Tiburtino. Un ferimento maturato nell'ambito dello spaccio di droga o del racket delle occupazioni delle case popolari. Le stesse motivazioni dietro al sequestro del figlio del 'Sorcio'.

La carriera di Aboudramane Diaby

Eppure le premesse per la carriera di Aboudramane Diaby sembravano altre, buone. Diaby nasce a Roma e cresce calcisticamente nel club giallorosso, della società capitolina dove è stato un baluardo difensivo per tutte le giovanili fino alla Primavera. Roccioso fisicamente, ma al contempo rapido e tecnico, ha giocato spesso come terzino e all'occorrenza anche come centrale di difesa. Poi nel 2020, nell'operazione che potrò Marash Kumbulla alla Roma, finì al Verona.

Il trasferimento al Verona

A quel punto iniziarono i problemi. Diaby al Verona vede poco il campo, non riesce ad adattarsi e va all'Imolese in prestito. Anche lì non convince e nel 2022 la vita di Aboudramane Diaby cambia di netto. Quando fu venduto al Verona nell'affare Kumbulla, il suo cartellino fu quotato 2,5 milioni di euro. Un prezzo su cui indagano anche la finanza e la procura di Roma con una indagine sulle plusvalenze.

I guai con la droga

Il calcio però era ormai già passato in secondo piano, perché qualcosa gli aveva già cambiato le vita. A marzo del 2022, Diaby era finito già nei guai quando a casa sua vennero sequestrati dalla polizia due chili e mezzo di hashish. A febbraio dell'anno scorso, altri problemi. I carabinieri della compagnia Casilina lo fermarono fuori dalla sua abitazione, mentre parlava con un 23enne che si trovava in auto con lui. Nel corso del controllo effettuato sull'auto presa a noleggio, sono stati trovati oltre 60mila euro in contanti e i militari hanno così deciso di estendere la perquisizione all'abitazione di Diaby.

Una volta in casa del calciatore i carabinieri hanno notato la sorella minore del ragazzo cresciuto nella Roma, mentre lanciava dalla finestra alcuni involucri con dentro circa 160 grammi di hashish e due di cocaina. Droga, ma non solo, almeno stando a quando emerso dalle ricostruzioni della squadra mobile e della direzione distrettuale antimafia di Roma.

Il rapimento

Insieme a Osvaldo Isaac Jimenez Gonzalez, un ragazzo di 23, il giorno prima della vigilia di Natale del 2022 Diaby rapì il figlio del 'Sorcio'. Al momento non è chiaro se loro due siano stati "solo" gli esecutori materiali del piano o se siano stai ingaggiati da altri. Di certo l'accusa è di quella pesanti: sequestro persona a scopo di estorsione.

Il movente del sequestro sarebbe legato a un debito di droga. Stando a quanto emerso, subito dopo il rapimento, il 'Sorcio' intraprese una trattativa per il rilascio del figlio Danilo, che avvenne solo il giorno dopo la promessa dell'uomo che da lì a poco avrebbe saldato il debito. Un debito che al momento non sarebbe stato quantificato. I due arrestati sono stati anche denunciati per false dichiarazioni alla procura.