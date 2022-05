Aboubakar Soumahoro denuncia il tassista che si è rifiutato di farlo salire in auto

Ha aspettato qualche giorno per capire se sarebbero arrivate le scuse, ma alla fine Aboubakar Soumahoro, sindacalista e voce dei braccianti agricoli sfruttati, ha deciso di procedere per vie legali contro il tassista che venerdì sera si è rifiutato di farlo salire a bordo con una banale scusa per poi prendere pochi istanti dopo un’altra cliente “dalla pelle bianca”, come aveva spiegato lui stesso

“Ho conferito incarico all'avvocato Alessandra Ballerini al fine di procedere nelle sedi opportune nei confronti dell'autista del taxi che si era rifiutato di farmi salire a bordo del suo veicolo rivolgendomi ‘Puoi chiamare chi ti pare. Con me non viaggi’” - ha spiegato su Facebook - Ho preso questa decisione dopo 4 giorni di vana attesa del ravvedimento e delle scuse mai pervenute da parte sua”.

Il sindacalista di origini ivoriane, noto per la battaglia contro il caporalato, ha rivelato che aveva inizialmente deciso di non sporgere denuncia “perché credo nel valore del perdono e nella cultura di ri-educazione”, ma dopo una riflessione ha deciso di muoversi legalmente: “Un doveroso atto anche per tutte le persone vittime di discriminazione che si consumano nell’invisibilità e nell’indifferenza”.

I fatti risalgono, come detto, a sabato sera. Soumahoro era alla stazione Termini e si era messo in coda per prendere un taxi, ma ha notato che il tassista che avrebbe dovuto farlo salire a bordo, nel rispetto dei turni, aveva dato precedenza “ad alcuni turisti ‘bianchi’ in fila alle mie spalle. Non potendo farli salire nel suo veicolo prima di me, mi ha chiesto dove andavo prima ancora di entrare nel suo taxi. Gli ho risposto dandogli l'indirizzo dove ero diretto. La sua reazione è stata un rifiuto categorico di farmi salire. Nel frattempo i turisti avevano preso un'altro taxi dopo di lui. Alla mia richiesta di una spiegazione sul suo atteggiamento, mi ha risposto che aveva finito la corsa e che era diretto a casa sua. Solo che pochi secondi dopo lo stesso autista faceva salire una signora ‘bianca’ senza aver chiesto neppure dove andasse”.

Soumahoro a quel punto ha chiesto nuovamente spiegazioni, avvisando il tassista che avrebbero segnalato alle forze dell’ordine, e la risposta era stata, appunto, “puoi chiamare chi ti pare. Con me non viaggi”. Il racconto dell’accaduto, pubblicato sui social il giorno successivo, ha ricevuto una valanga di commenti solidali e centinaia di condivisioni. Il sindacalista era già stato vittima di una discriminazione simile nel 2019, sempre da parte di un tassista che in un posteggio della Capitale lo aveva apostrofato con un “tu sali davanti o non entri nel mio taxi”, per poi far salire a bordo due passeggeri italiani facendoli accomodare, come previsto, sui sedili posteriori. In quel caso però erano arrivare le scuse da parte del tassista.