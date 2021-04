Sequestrati all'aeroporto abiti e scarpe contraffatte, le spedizioni in piccoli pacchi per non destare sospetti

Piccole spedizioni per non destare sospetti. Uno stratagemma che non è passato inosservato ai funzionari di Agenzia Dogane e Monpoli in servizio all'aeroporto di Ciampino che hanno identificato i destinatari seriali di piccole spedizioni inviate mediante corriere aereo sequestrando i carichi.

Il tentativo di eludere le ispezioni doganali, frazionando le spedizioni in piccoli colli dichiarati a basso valore, non è sfuggito ai controlli antifrode e sono state intercettate 142 spedizioni destinate un unico acquirente, provenienti dall'Arabia Saudita, dal Bahrein e dalla Cina.

Ogni spedizione conteneva uno o due capi di abbigliamento riproducenti i marchi Alexander Mcqueen, Balenciaga, Chanel, Gucci e Louis Vuitton, risultati contraffatti, e 27 spedizioni, provenienti dall'Arabia Saudita, indirizzate a un unico destinatario contenenti ciascuna un paio di scarpe modello "Sneaker" riproducenti il marchio Alexander Mcqueen, anch'esso contraffatto.

La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e gli autori del reato denunciati all'Autorità Giudiziaria competente per introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti.