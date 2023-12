Abbandona tonnellate di rifiuti fuori dal campo rom

Un carico di rifiuti da abbandonare fuori dal campo rom di Tor Sapienza. A fermare lo scarico illegale gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, nel corso di alcuni controlli sullo sversamento di rifiuti. I caschi bianchi hanno poi fermato un uomo, davanti all’ingresso della baraccopoli di via Salviati, mentre cercava di abbandonare illegalmente tonnellate di lamiere, pannelli, metalli e parti di elettrodomestici.

Il responsabile, un cittadino di nazionalità straniera di 55 anni, è stato identificato dagli agenti dello Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e denunciato per violazione della normativa ambientale, in quanto privo di autorizzazione per il trasporto dei rifiuti che si trovavano all’interno del suo furgone, un Fiat Ducato.

Al termine il mezzo è stato posto sotto sequestro, al fine di evitare nuovi illeciti.