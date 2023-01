Abbandona rifiuti in strada, "furbetta" incastrata dalle telecamere

Immortalata dalle telecamere di sorveglianza durante le spedizioni per abbandonare sacchi colmi di rifiuti in diverse zone del quadrante nord della Capitale. È scattata così la sanzione per una donna di 55 anni individuata, grazie all'analisi dei filmati, dagli agenti del Nad, il Nucleo Ambiente Decoro della polizia locale di Roma Capitale.



La donna, residente fuori Roma, trasportava i rifiuti con un mezzo ufficialmente di proprietà di una società dichiarata cancellata dal registro ufficiale della Camera di Commercio, il cui legale rappresentante, un cittadino di nazionalità italiana di 90 anni, risulta intestatario di numerose attività e già in stato di arresto per reati di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false. Le telecamere l'hanno immortalata mentre scarica sacchi pieni di rifiuti indifferenziati e anche ingombranti sulla strada, nei pressi dei cassonetti, il capo coperto da un cappuccio.





A suo carico sono state contestate sanzioni per oltre 2.000 euro. Il mezzo è stato sospeso dalla circolazione, in attesa di ulteriori accertamenti di natura amministrativa ancora in corso.