In giro per il centro di Roma con un permesso disabili revocato e patente scaduta

Girava per le via del centro di Roma a bordo di una Opel Agila con un permesso disabili in fotocopia, revocato, accedendo alle ztl con una targa radiata. L'auto e la responsabile, una cittadina russa residente in Italia, sono stati rintracciati dal reparto motociclisti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, grazie a una serie di verifiche.

L'Opel, infatti, marciava nonostante fosse a carico di numerosi verbali, la maggior parte per accessi in ztl senza autorizzazione. Dopo settimane di ricerche, l'auto è stata individuata, alcuni giorni fa, su via dei Banchi Vecchi, con esposto sul cruscotto un permesso per disabili solo parzialmente visibile, che da ulteriori accertamenti è risultato essere stato revocato.

Nel corso delle verifiche è poi emerso che la titolare del permesso circolava, oltreché a bordo di un veicolo con targa radiata, con patente scaduta da diversi anni e per la quale aveva presentato denuncia di smarrimento, non più valida.

Una volta rintracciata presso l'abitazione della figlia a Roma, alla donna sono state contestate tutte le irregolarità accertate, ossi ala mancanza della carta di circolazione, guida con patente scaduta, utilizzo di un veicolo cancellato dal PRA. La donna sarà multata con un ammontare di sanzioni che verrà definito al termine delle procedure previste con la prefettura.