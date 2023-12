A Roma ci sono oltre 10 casi al giorno di violenza contro donne

A Roma ci sono 10 casi al giorno di violenza sulle donne ogni giorno. Maltrattamenti di ogni tipo che fanno scattare il codice rosso, ossia il reato che fa scattare una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi che necessitano di un intervento immediato.

Una emergenza "straordinaria e permanente" ha sottolineato il procuratore capo della Capitale, Francesco Lo Voi. D'altronde secondo quanto emerge negli ultimi 11 mesi sono stati avviati dai pm di piazzale Clodio del gruppo violenze 8.433 nuovi procedimenti e sono state avanzate 700 richieste di misura cautelare.

3.392 casi di codice rosso

Richieste che, come ha sottolineato il procuratore capo Lo Voi, "sono state quasi tutte accolte": "In questi mesi il codice rosso è stato attivato in 3.392 casi che equivale a oltre 10 casi al giorno". Una attività di indagine di fatto senza sosta che implica l'intervento immediato delle forze dell'ordine con una sorveglianza nei confronti delle vittime che scatta in tempo reale.

Negli ultimi 11 mesi gli inquirenti capitolini hanno dovuto, quindi, fare fronte a una enorme richiesta investigativa. Complessivamente sono stati 76, sempre nell'ambito delle indagini svolte per i reati di genere, i minori ascoltati in via protetta. Un quadro allarmante che conferma un trend in costante crescita.

Lo studio e i numeri

Secondo uno studio pubblicato nel novembre del 2022 dalla Uil, il Lazio registra un indice di rischio (denunce ogni 100 mila abitanti) "significativamente superiore alla media nazionale in relazione a quasi tutti i reati di genere". In particolare l'incidenza dei reati di stalking è pari a 35,4 denunce ogni 100 mila abitanti (a fronte di 29,0 in Italia) ponendo il Lazio al quinto posto tra le regioni italiane in termini di rischio, mentre l'indice di diffusione dei maltrattamenti familiari è pari a 44,0 contro 37,4 in Italia, collocando la regione al terzo posto.

In base al dossier pubblicato dal sindacato per quanto riguarda il tema delle violenze sessuali, queste aggiornate al 2021, il Lazio, dopo la flessione del 2020 in larga parte dovuta alla generale riduzione della criminalità registrata durante i mesi del lockdown, ha registrato una significativa crescita del numero delle denunce. Un aumento dovuto a Roma dove le violenze sessuali sono tornare a superare la media di una al giorno (da 316 nel 2020 a 371 del 2021).