Si rifugia a casa dell'amica per sfuggire alla furia dell'ex convivente

"Ti ammazzo". Una minaccia chiara che lei, una donna di 54 anni, non ha voluto più ascoltare tanto da trovare riparo, impaurita, a casa di un'amica per sfuggire alla furia del suo ex, un 30enne romano. È l'ennesimo caso di violenza sulle donne, questa volta avvenuto nella zona di Vigne Nuove, a Roma.

A mettere fine all'incubo della donna sono stati i carabinieri che hanno arrestato in flagranza il 30enne, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. A denunciare l'ultima aggressione avvenuta il 13 febbraio scorso era stata proprio la vittima che ai miliari ha raccontato riferito di essere stata minacciata di morte dal suo ex convivente che nell'occasione le aveva danneggiato la porta d'ingresso e alcuni oggetti in casa per poi scappare a bordo di un autobus proprio prima dell'arrivo dei carabinieri.

Raccolta la denuncia della vittima che si era rifugiata a casa di un'amica, e acquisita la descrizione dell'uomo, i militari sono riusciti a rintracciare e a bloccarlo poco distante dall'abitazione della donna. Arrestato, è stato portato a Regina Coeli. Dopo la convalida, il tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima in attesa del processo.