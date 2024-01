A 60 anni era pronto a spacciare la nuova droga Wax

Sul mercato avrebbe trasformato la droga contenuta in alcuni barattoli in 3100, per un valore superiore ai 5000 euro. I suoi progetti sono però naufragati durante un controllo stradale, nel quale si è mostrato troppo nervoso. Siamo in via Monte Massico e nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri hanno bloccato un 60enne. Durante l'identificazione è parso eccessivamente nervoso, cosa che ha insospettito i militari e li ha portati ad approfondire gli accertamenti sulla persona e sul veicolo.



Ad un controllo più attento l'uomo è stato trovato in possesso di alcuni barattoli contenenti oltre 100 grammi di Wax. Il Wax è un concentrato di cannabis molto potente e molto in voga tra i giovani. Il suo nome deriva dall'aspetto poiché somiglia infatti alla cera d'api e viene estratta attraverso dei solventi.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e il 60enne è stato arrestato. La droga è stata analizzata presso il laboratorio dei Carabinieri del RIS di Roma ed è risultata contenere un alto contenuto di THC, dalla quale si sarebbero potute ricavare circa 3.100 dosi, per un valore di oltre 5.000 euro.