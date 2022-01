Neve a Roma, nella notte fiocchi in diversi quartieri

Neve a Roma nella notte. Era annunciata e questa mattina per alcuni romani il risveglio è stato con sorpresa. Accumuli modesti su auto e lungo le strade, quanto basta per restare a bocca aperta e per riempire la propria bacheca Facebook e Instagram con la "dama bianca".

È il caso della zona est, dove accumuli di neve si segnalano da Centocelle a Ponte di Nona. Pochi fiocchi, sciolti in gran parte verso le 8. Scenari simili a Roma nord est. A San Basilio, Montesacro, Talenti, fino a Mentana e Monterotondo la nevicata ha attecchito a terra. Nevischio anche a Roma nord e Roma ovest. Le precipitazioni sono iniziate verso le 4, in molti quartieri miste a pioggia. Pioggia che alle 6 sul raccordo ha dato vita al graupel (termine tecnico per indicare precipitazioni con granelli di ghiaccio, una sorta di neve granulare) mentre in alcuni quartieri a vera e propria neve.

Più copiose le precipitazioni nevose in provincia, dove ai Castelli si registrano località con alcuni centimetri di neve a terra. Come a Rocca di Papa e Rocca Priora. "Dama bianca" anche sui monti Prenestini.

In generale il panorama intorno a Roma è completamente imbiancato, con la Dama bianca posata sui monti vista Roma.

Articolo in aggiornamento