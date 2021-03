Da Cinecittà a Centocelle, lotta allo spaccio: nove pusher in manette

In zona Fidene infine, gli investigatori del commissariato Celio hanno arrestato, in 2 diverse circostanze, 2 spacciatori

Anche questa settimana gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato servizi di controllo del territorio mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: 9 i pusher arrestati nelle zone di La Rustica, Viminale, Centocelle, Tor bella Monaca, Porta Maggiore, Cinecittà e Fidene.

Sono stati gli investigatori del V Distretto Prenestino ad arrestare, dopo diversi appostamenti nei pressi della sua abitazione, una donna pusher di 57 anni che gestiva l’illecita attività in zona La Rustica: proprio in casa nascondeva, in un armadio all’ingresso, una busta della spesa di un noto Discount contenente 1 busta in cellophane trasparente con dentro 18 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1 chilo e 850 grammi; un sacco di plastica di colore nero contenente 932 grammi di Marijuana suddivisi in 3 buste; 4 buste per il congelamento degli alimenti contenenti, in totale, 684 grammi di cocaina.

Grazie agli agenti del commissariato Viminale sono finiti in manette un cittadino del Senegal di 35 anni ed uno del Gambia di 30 che, fermati per un controllo, hanno cercato di disfarsi di 3 dosi di hashish, che il primo nascondeva nei pantaloni, e 3 dosi di cocaina, che il secondo nascondeva in bocca.

I poliziotti della Sezione Volanti, in 3 distinte operazioni a Centocelle, a Tor Bella Monaca e a Porta Maggiore hanno arrestato 2 uomini ed 1 donna, rispettivamente di 41, 52 e 54 anni, ed hanno sequestrato poco più di 200 grammi di cocaina, 3 frammenti di hashish e 410 euro.

Gli investigatori del commissariato Porta Pia hanno tenuto d’occhio per diversi giorni una donna cinese di 39 anni che si aggirava con fare sospetto a bordo di un monopattino e l’hanno poi arrestata in Piazza di Cinecittà: la pusher è stata trovata con dello shaboo nascosto in uno stivale e 2650 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio, in una tasca all’interno della borsa.

In zona Fidene infine, gli investigatori del commissariato Celio hanno arrestato, in 2 diverse circostanze, 2 spacciatori italiani, di 57 e 62 anni, ed hanno sequestrato circa 120 grammi di cocaina, 13 grammi di marijuana e 760 euro.