Spaccio a Roma est, blitz dei carabinieri: 9 arresti tra Tor Bella Monaca e Torre Gaia

La nuova ondata di controlli a Roma est, nella giornata di ieri, ha messo in subbuglio le piazze di spaccio della zona con 9 persone arrestate tra Tor Bella Monaca e Torre Gaia. I carabinieri hanno fatto scattare i blitz nella zona di via dell’Archeologia, dove a finire in manette sono stati, inizialmente, due romani di 32 e 51 anni, entrambi pregiudicati, che sono stati trovati in possesso di 55 dosi singole di cocaina e 80 euro in contanti; nel giro di poche ore, sono state arrestate altre 3 persone: un cittadino romeno di 18 anni, incensurato, sorpreso in strada con 39 dosi di cocaina e 140 euro; un cittadino albanese di 21 anni, pregiudicato e sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma, con 135 dosi di cocaina e 300 euro; un romano di 37 anni, con precedenti, “pizzicato” con 11 dosi di cocaina e 240 euro; un cittadino tunisino di 52 anni, pregiudicato, che aveva nella sua disponibilità 29 dosi di cocaina e 105 euro.

A Torre Gaia, in via Paolo Ferdinando Quaglia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un romano di 45 anni, con precedenti e in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a seguito di un controllo, durante il quale è stato sorpreso con 11 dosi di cocaina e 550 euro in contanti. Poco lontano, in via Giovanni Battista Scozza, i militari hanno affatto scattare le manette ai polsi di un romano di 46 anni, senza fissa dimora e con precedenti, trovato con 10 dosi di hashish e 77 euro, e un romano di 40 anni, anche lui con precedenti, con in tasca 4 involucri di crack e 570 euro in contanti.

Tutto il denaro trovato nella disponibilità degli arrestati – ammontante a oltre 2.000 euro - è stato sequestrato, insieme alla droga, poiché ritenuto provento dell’attività di spaccio.