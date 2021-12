Blitz a Roma est, lo spaccio del 'Barattolo' di Tor Bella Monaca e gli intrecci con il gruppo di San Basilio

I supermarket della droga di Roma, quelli di Tor Bella Monaca e San Basilio, non si fermano mai. Lo testimoniano i continui arresti, quasi quotidiani e il ricambio continuo dei pusher. Nelle ultime ore quel quadrante di città racconta un'altra storia, quella dello spaccio del 'Barattolo' - così è conosciuto un 40enne romano - e della sua banda che tra i palazzoni del quartiere delle torri vendevano lo stupefacente, e dei loro intrecci d'affari con un altro gruppo di pusher, quelli di San Basilio. Quartieri uniti dal filo rosso della droga.

Le indagini

A scoprire il loro giro d'affari, al termine di una indagine durata per tutto il 2020, il personale della Squadra Investigativa del III Distretto Fidene – Serpentara, in stretta sinergia con personale del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale Roma Capitale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Un lavoro certosino fatto anche di intercettazioni telefoniche, ambientali e di video sorveglianza che hanno permesso agli investigatori di sequestrare un chilo di cocaina, 20 grammi di eroina, 1.3 chili di hashish e 120.000 euro in contanti. Un'indagine che, nel corso dello scorso anno, ha visto pure una serie di arresti e contestuali sequestri a Montesacro, San Basilio, Borghesiana e Casal del Marmo. Testimonianza, secondo gli inquirenti, che il giro d'affari messo in piedi era ben ramificato.

Il giro de "Il Barattolo"

È così che si è ricostruito come a Tor Bella Monaca operava il gruppo del 'Barattolo', pluripregiudicato e aiutato da altri tre uomini, suoi fedeli alleati. il 40enne romano risulta gravemente indiziato di avere immesso nel mercato vari tipo di droghe a seconda delle richieste della clientela, come riscontrato dai sequestri effettuati. Il 23 luglio 2020, per esempio, un complice del 'Barattolo' è stato arrestato perché trovato in possesso di 200 grammi di cocaina, trasportati all'interno della sua auto per conto di uno dei fedeli alleati del 40enne. Il 9 settembre dello stesso anno nei guai era finita invece una donna, utilizzata come 'retta', ossia una custode dello stupefacente, che nascondeva in casa, dove furono travati 63 grammi di cocaina e 1.3 chili di hashish.

I rapporti con San Basilio

Non solo. Le intercettazioni hanno raccontato anche i rapporti che il gruppo del 'Barattolo' intratteneva con persone di San Basilio, facendo emergere le figure di altri 4 uomini che spacciavano nel quartiere. Nel fascicolo di indagine vengono raccontati diversi episodi di cessione di cocaina a clienti più o meno abituali, ma non solo.

Gravemente indiziato nel traffico di sostanze stupefacenti, infatti, risulta anche un albanese, trovato con ben 120.000 euro in contanti, soldi di cui non ha mai fornito una valida giustificazione. L'indagine ha portato così all'emissione da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, di 9 misure cautelari, di cui 7 custodie cautelari in carcere e due agli arresti domiciliari.