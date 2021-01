Il deposito della droga in un box auto, sequestrati 80 chili di marijuana

Usavano i box auto come deposito della droga. Ottanta chili fra marijuana ed hashish trovati e sequestrati dalla polizia. Siamo a Ciampino dove la Squadra Mobile ha poi arrestato due uomini di 41 e 30 anni.

Le indagini da parte del personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma in seguito a specifici servizi di osservazione e pedinamento che hanno fatto emergere il coinvolgimento di due uomini, entrambi romani, presumibilmente coinvolti in un traffico di sostanze stupefacenti.

In effetti gli stessi sono stati notati muoversi in località Ciampino, destando sospetti poiché uno dei due uomini, dagli accertamenti svolti, è risultato essere domiciliato nel Comune di Roma. Dopo aver visto i soggetti fermarsi, con due auto distinte, nei pressi di una rampa di accesso ad alcuni box/garage, gli agenti hanno deciso di bloccarli ritenendo che potesse essere effettuato un prelievo di stupefacente conservato in una delle autorimesse lì presenti.

Effettivamente entrambi erano in possesso di due distinte chiavi, riconducibili a due box differenti, all’interno di uno dei quali sono stati rintracciati 65 chili circa di Marijuana e 4 chili circa di hashish, di molteplice qualità, conservati in buste pronte per il trasporto.

A quel punto, ritenendo che potessero essere presenti ulteriori garage occultanti sostanza stupefacente, è stata fatta intervenire la Squadra Cinofili, grazie alla quale è stato individuato un terzo garage, sottoposto a perquisizione, risultata positiva poiché sono stati sequestrati oltre 10 chili di marijuana ed un ulteriore chilo di hashish, per un totale complessivo di oltre 80 chili di droga.

A fronte dell’ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto, le due persone, un 41enne romano ed un 30enne di Ciampino, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotti presso la Casa Circondariale di Velletri a disposizione della Procura del posto.

Inoltre, dalla consueta attività di prevenzione al contrasto del traffico di droga, la Squadra Mobile di Roma ha arrestato altri due soggetti italiani, trovati in possesso, rispettivamente di un kg. di hashish, occultato in un garage in zona Portuense, e mezzo chilo del medesimo narcotico, rinvenuto durante un controllo ad un’autovettura in transito in zona Ponte di Nona.

Entrambi i soggetti, romani, classe ’77 e ’69, sono stati arrestati per essere sottoposti a giudizio direttissimo.