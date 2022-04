Spaccio a tutte le ore, 8 pusher in manette

A Roma si spaccia a tutte le ore e la morsa delle forze dell'ordine resta costante in tutte le piazze dello spaccio. Sono 8, negli ultimi giorni, i pusher arrestati dai poliziotti che pattugliano i quartieri. Sequestrati invece oltre 300 grammi di droga e 2000 euro circa.

Nello specifico gli agenti del commissariato Porta Pia, hanno arrestato un italiano di 37 anni mentre all’interno della sua auto cedeva una dose di cocaina ad un’altra persona. I poliziotti, intervenuti immediatamente, hanno bloccato l’uomo trovando nella sua autovettura 630 euro in contanti e 16,5 grammi di cocaina, mentre, dopo la perquisizione domiciliare, hanno trovato ulteriori 11.3 grammi di cocaina. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Gli agenti del distretto Casilino, unitamente ai colleghi della sezione volanti, hanno arrestato due cittadini italiani, di 44 e 20 anni in quanto in concorso tra loro, sono stati fermati nella flagranza di reato mentre erano intenti a spacciare sostanza stupefacente. Nella circostanza, l’uomo di 44 anni materialmente forniva la sostanza alla clientela, mentre il più giovane intratteneva e faceva sostare in una zona poco visibile i clienti in attesa di comprare. Ai due venivano trovati indosso 140 euro e diverse dosi di cocaina. L’arresto è stato convalidato e i due sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Infine, gli uomini del IV distretto San Basilio, intervenuti in via Filottrano per una lite condominiale, hanno arrestato un uomo di 56 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto dopo aver litigato con un condomino, si scagliava contro gli agenti. Riusciti ad entrare nel l’appartamento hanno rinvenuto circa 8 grammi di droga e 1340 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato.

Inoltre, nell’ambito di specifici controlli volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, sono state arrestate altre 4 persone con il sequestro di ulteriori 140 grammi di sostanza stupefacente.