L'hashish "Camorra", 72 chili di droga in casa alla Muratella

Tra quanto nascondeva in auto e quanto aveva in casa, aveva messo insieme ben 72 chili di droga. Hashish e marijuana che aveva catalogato ed etichettato a seconda della qualità, da 'Camorra' e 'Durban'. Tipologie diverse con prezzi diversi, sulle quali i carabinieri - che hanno effettuato un maxi blitz alla Muratella - stanno indagando, anche per definire il giro d'affari che ruotava intorno alla compravendita di questo "sballo". A finire nei guai, al termine dell'operazione, un romano di 31 anni che ora dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il pusher stava percorrendo lunedì scorso via Giulio Cesare Viola a bordo della sua auto quando, dagli specchietti retrovisori, ha visto spuntare una pattuglia dei Carabinieri della stazione Trullo e ha deciso di accostare, per farsi sorpassare. Un atteggiamento che ha insospettito i militari che, pochi metri più avanti, hanno fatto un'inversione, raggiungendo l'auto per un controllo.

L'ispezione ha permesso agli investigatori così di rinvenire, due involucri di marijuana di circa 2.2 chili, nel bagagliaio in una busta telata. Da lì la perquisizione è stata estesa anche nell'appartamento del 31enne: nell'armadio e nel frigorifero c'erano altri 9,4 chili circa di marijuana, suddivisa in confezioni plastificate, poi 60,5 chili di hashish, suddivisi in panetti e confezioni sferiche.

Non solo. I militari della stazione del Trullo, nell'appartamento hanno trovato anche del materiale utile per il peso ed il confezionamento delle dosi, quattro telefoni cellulari e la somma in contanti di 1500 euro. Secondo quanto si è appreso, le indagini proseguiranno anche nelle prossime settimane. Bisognerà infatti determinare se il 31enne lavorasse solo oppure, visto il quantitativo di droga, chi fosse in affari con lui. Così come chi indaga dovrà ricostruire la filiera dello spaccio, dai canali di approvvigionamento fino ai clienti.