Fiumi di droga a Casal Bertone, nell'appartamento nasconde 72 chili tra marijuana e hashish. Il video

Duro colpo allo spaccio a Roma. I carabinieri, con un blitz nella zona di Casal Bertone, hanno sequestrato ben 72 chili di stupefacente, tra hashish e marijuana. A custodirli, in un appartamento, un 23enne romano. L'operazione è scattata verso le 19 di ieri qaundo i militari hanno riconosciuto il giovane, a loro ben noto perché soggetto già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora dalle 20 alle 6 del mattino, mentre percorreva a piedi la strada con un grosso sacco nero in mano.

Quando gli uomini dell'Arma si sono avvicinati, il 23enne è scappato ed è stato bloccato dopo pochi metri. Nascondeva nel sacco un chilo di marijuana confezionato in due buste termo-sigillate e altri due chili di hashish confezionati in 4 panetti. Con sè aveva anche 100 euro in contanti, un cellulare e un mazzo di chiavi nelle sue tasche.

Proprio dalle chiavi in suo possesso, i carabinieri hanno individuato un appartamento in uso al giovane, utilizzata come centrale della droga, dove è stata eseguita una perquisizione che ha permesso di rinvenire altri 15 chili di marijuana e altri 54 chili di hashish, oltre a 16.700 euro. Si indaga ora per ricostruire la filiera dello spaccio.

