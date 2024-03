A Roma in un mese sono stati arrestati 71 borseggiatori

Dal primo marzo i carabinieri hanno arrestato 71 persone per borseggi nel centro di Roma e a bordo dei mezzi pubblici. Il dato emerge da una serie di controlli dell'Arma che, solamente nelle ultime 48 ore, hanno messo le manette ai polsi a 14 persone.

Manolesta che, anche se bloccati, tornano presto in libertà, pronti di nuovo a colpire anche ostacolando i loro "colleghi" e se serve utilizzando anche le armi, come successo lo scorso 26 marzo alla stazione Spagna della metro A.

Furti a raffica sulla linea A

Tra i più attivi ci sono i gruppi i latinos, i sudamercani che viaggiano in branco per accerchiare e ripulire le vittima. Proprio alla stazione Spagna i carabinieri della stazione di via Vittorio Veneto hanno arrestato quattro cittadini cileni di età compresa tra i 31 e i 21 anni, sorpresi subito dopo aver rubato il portafogli e il cellulare a un turista italiano che stava salendo sul vagone. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

E che la linea A sia la "preferita" dai manolesta non è una novità. Alla fermata metropolitana, infatti, due cittadini georgiani di 48 e 42 anni sono stati sorpresi e bloccati subito dopo aver rubato lo smartphone a un turista francese. Telefono immediatamente recuperato dai militari di viale Eritrea e restituito alla vittima. Su un treno arrivato all'altezza della stazione Barberini, invece, i carabinieri di piazza Bologna hanno bloccato e arrestato un cittadino colombiano di 28 anni, sorpreso subito dopo aver rubato il portafogli a un passeggero tedesco che non si era accorto di nulla.

Sempre a Barberini un cittadino romeno di 52 anni è stato sorpreso mentre tentava di impossessarsi di un portafogli di un turista americano. Il 52enne è risultato anche destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Roma, per la stessa tipologia di reato. In manette anche due cittadine bosniache di 24 e 51 anni, sorprese presso la fermata Cornelia subito dopo aver rubato il portafogli di una turista austriaca.

Borseggi nel centro storico

Borseggi all'ordine del giorno e non solo sui mezzi pubblici. In piazza dei Cinquecento, due minorenni di origini bosniache di 13 e 17 anni sono stati sorpresi insieme a un complice che è riuscito a scappare, subito dopo aver sottratto il portafogli a un turista che era intento a salire le scale di accesso alla metropolitana.

Stessa sorte per due cittadine romene di 20 anni entrambe, senza fissa dimora, arrestate dai carabinieri poiché sorprese in via dei Fori Imperiali, subito dopo aver asportato con destrezza il portafoglio a un turista, che non si era accorto di nulla.