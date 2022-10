La pusher con mezzo chilo di cocaina in auto, in casa altri 200 grammi

Oltre mezzo chilo di cocaina in auto ed altri due etti di polvere bianca in casa, in dosi già confezionate per essere spacciate. Ad essere arrestata una 40enne di Tivoli. La scoperta lo scorso 29 ottobre alle 12:30 circa, a Villa Adriana, frazione del comune della provincia nord est della Capitale. Qui una pattuglia del commissareiato tiburtinoi ha proceduto al controllo di un'auto. Alla guida una donna che ha manifestato da subito un particolare nervosismo.

Sottoposta a perquisizione, estesa anche alla vettura, gli agenti hanno trovato circa 530 grammi di cocaina e del materiale per la suddivisione in singole dosi (un bilancino elettronico di precisione).

Durante la successiva perquisizione domiciliare, in casa è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di cocaina pari a 190,45 grammi peraltro suddiviso in singole dosi, sia dal materiale per il taglio e il confezionamento. Nell'appartamento anche un foglio manoscritto, dove erano riportati nominativi e cifre (da ritenersi compatibile con una sorta di memorandum delle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti con relativa annotazione dei crediti e dei debiti), a testimonianza del fatto di come l?appartamento fosse destinato a base operativa per la gestione delle attività concernenti il traffico delle sostanze stupefacenti con importanti e ripetute cessioni verso terzi, proprio nella piazza di spaccio della Valle dell?Aniene, dove la donna è evidentemente ben inserita.