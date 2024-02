Roma senza "neve": un quadrante di città resta a secco di cocaina

A Roma non nevicherà per un po'. Non stiamo parlando delle previsioni meteo. La "neve" che intendiamo è la cocaina, quella che mancherà a un intero quadrante di città. Non le storiche piazze di San Basilio e Tor Bella Monaca, ma le roccaforti di Primavalle, Magliana,Trullo e dell'Aurelio. Niente fuochi d'artificio, almeno per qualche sera, per festeggiare l'arrivo dei nuovi carichi.

La "merce" è rimasta sul litorale e ora è in mano all'antimafia. Colpa (o meglio merito) dei carabinieri che sono riusciti a intercettare un carico da 70 chili di droga "uno dei più ingenti sequestri di cocaina effettuati sul litorale romano". Un giro d'affari da 5 milioni di euro, almeno, che avrebbe dovuto alimentare ancora di più le casse dei signori della droga. Una torta che sarebbe stata da spartire e che invece rimarrà sul groppone di chi quella merce l'aveva fatta arrivare nella Capitale e stoccata a Fregene.

Un blitz quasi in sordina, eppure, nelle piazze di spaccio, se ne parla. E fa male. D'altronde si sta parlando di un arresto di quelli importanti, non tanto per il nome del ragazzo finito dietro le sbarre, Andrea Selvaggio, ma proprio per il quantitativo di cocaina sequestrata. Sul litorale, tutta insieme, così tanta non se ne vedeva (almeno di quella sequestrata) dai tempi dei Fasciani e degli Spada, quando erano all'apice del successo criminale.

Chi è il 26enne arrestato

Una premessa è d'obbligo farla. Chi indaga lo sta facendo a bocche cucite. In silenzio. L'obiettivo è ricostruire tutta la filiera dello spaccio. Di Andrea Selvaggio si sa poco. È un ragazzo di Ostia che adesso è stato portato nel carcere di Civitavecchia. Secondo quanto appreso dal nostro quotidiano non sarebbe un boss, un narcos, un pezzo grosso, ma neanche un pesce troppo piccolo.

Selvaggio potrebbe aver svolto il doppio ruolo di "secondino" e di corriere della droga, ovvero sorvegliava la merce nella casa presa in affitto nel comune di Fiumicino e poi la portava a destinazione. Un lavoro sporco per mettere insieme in poco tempo soldi accollandosi tutto il rischio d'impresa.

Forse aveva bisogno di soldi per coprire un debito? Una ipotesi, questa, che chi indaga sta prendendo in considerazione. Ecco perché, stando a quanto appreso, è difficile immaginare che sia stato lui a fare tutto da solo.

Lo stoccaggio

Quel carico così pesante di droga potrebbe essere arrivato dall'estero. Magari dal Sud America passando per l'Europa del nord o dalla Spagna. Un giro largo alimentato da due indizi. La zona dove è stato fermato Selvaggio è a un passo dall'aeroporto e non poi così distante dal porto di Civitavecchia. Non solo.

La "merce" era stata stoccata in un appartamento e divisa in 52 panetti di cocaina con l'effige di 'Ghost Rider', un personaggio dei fumetti, mentre altri panetti di hashish brandizzati 'BOA7', erano stipati lì vicino. Nomi per indicarne la tipologia e la qualità.

Altri 8 panetti di polvere bianca, invece, sono stati trovati in un doppiofondo ricavato nel portabagagli di un'auto, quella guidata da Selvaggio. Quelli, con ogni probabilità, dovevano essere trasportati. Un primo carico da consegnare, dunque, per quelle piazze di Roma ovest che ora resteranno senza cocaina.

La droga per altri

Le informazioni, almeno quelle ufficiali, sono poche al momento, ma il carico è di quelli ghiotti e qualche domanda è lecito farla. Tra tutte, dove sarebbe dovuta arrivare quella droga? Primavalle, Magliana,Trullo e dell'Aurelio.

Per adesso, siamo alle ipotesi. Il collegamento, stando ai riscontri avuti da RomaToday, lo farebbe la conoscenza delle piazze di spaccio e gli incontri fatti sul litorale di recente, di diversi "personaggi noti" che vengono da quei quartieri. Un elemento da non sottovalutare sotto il profilo investigativo.

E che quei 70 chili di cocaina fossero destinati alle piazze di spaccio romane e non destinati solo a Ostia o Fiumicino, è una certezza. D'altronde in inverno l'afflusso di persone che frequentano il litorale è basso e la clientela è quella locale, troppo poca per giustificare un carico così grande. Nel frattempo le domande in sospeso restano e le indagini vanno avanti.

Ostia come hub

Un altro elemento che emerge dal blitz è territoriale. Ostia è tornato a essere un importante hub della droga. O forse lo è sempre stato, ma le figura dei Fasciani e degli Spada avevano attirato l'appeal mediatico, permettendo agli affari stupefacenti di continuare. Fatto sta che qualcosa è cambiato. Lo hanno raccontato, e di recente, la serie di bombe carta a Ostia, Fiumicino e Dragona. Quei fatti letti a sei mesi di distanza, sommati al maxi carico sequestrato, potrebbero raccontare che sul litorale c'è una nuova generazione pronta a fare affari con la droga e con i locali.

L'effetto domino

D'altronde, come hanno spiegato dall'Arma "si tratta di uno dei più ingenti sequestri di cocaina effettuati sul litorale romane atteso che lo stupefacente, venduto in dosi al dettaglio, avrebbe potuto fruttare ben oltre 5 milioni di euro". Tutto scritto nero su bianco in una nota.

"Le indagini sono ancora in corso", spiegano gli investigatori che stanno indagando a bocche cucite sul caso insieme all'antimafia. Forse nemmeno loro pensavano (e speravano) di trovare così tanta cocaina nella disponibilità di un ragazzo fermato in auto in parcheggio di proprietà privata. Il silenzio di chi indaga nasconde obiettivi più grandi, ovvero risalire a chi quella droga l'ha fatta arrivare e ai veri destinatari. Andrea Selvaggio è un pezzo importante del puzzle, ora la caccia è ai narcos capaci di gestire un carico così importante di cocaina.