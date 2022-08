Mezzo chilo di hashish in auto, in casa altri 6,5 chili

Mezzo chilo di hashish in auto ed altri 6,5 chili di 'fumo' in casa. A finire in manette un 32enne. La scoperta al Quarticciolo, quartiere da tempo sotto la lente di ingrandimento della questura. Durante uno dei numerosi controlli gli agenti hanno scoperto un 32enne italiano che stava viaggiando con 500 grammi di hashish, occultati dentro una busta all’interno della propria auto.

Quando l’uomo è stato fermato dai poliziotti del V distretto Prenestino, è sembrato sin da subito teso e privo di valide giustificazioni ma, alla fine, ha confessato di avere in auto mezzo chilo di hashish. La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire 70 tavolette di hashish da 100 grammi l’una per un totale di circa 7 chilogrammi e 13 involucri contenente cocaina.

Dalla perizia successiva, si è potuto stabilire che si sarebbero potute ricavare 100 mila dosi di hashish e 37 dosi di cocaina. A seguito di convalida dell’arresto, per l’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.