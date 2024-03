Manolesta in azione tra le via del centro storico: sette arresti in poche ore

Sette arresti in meno di 24 ore. Continua la lotta ai borseggiatori che colpiscono tra le via del centro di Roma, come di recente denunciato anche dai commercianti. All'interno di un negozio di abbigliamento in via del Corso, i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini sudamericani, un 38enne e una 27enne, bloccati subito dopo essersi impossessati di 25 capi di abbigliamento che avevano occultato all’interno di una borsa, dopo aver rimosso le placche anti taccheggio per eludere i controlli della vigilanza.

In corso Rinascimento, i militari di piazza Farnese hanno arrestato due nomadi subito dopo aver derubato una turista del portafogli che custodiva in borsa. Verifiche anche presso le fermate e a bordo dei convogli della linea metropolitana.

In questo contesto, I carabinieri di piazza Venezia hanno arrestato una 20enne nomade sorpresa a derubare una turista sulla banchina della fermata metro Colosseo, approfittando della ressa di persone nelle fasi di discesa e salita dal convoglio.

La stessa scena si è ripetuta a bordo del convoglio metropolitano, sulla tratta Barberini/Spagna, quando i carabinieri della stazione di via Vittorio Veneto hanno sorpreso, e arrestato, una coppia di cittadini cileni mentre derubavano un turista del portafogli custodito nello zaino che portava in spalla.