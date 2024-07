Al Quarticciolo la piazza di spaccio è sotto assedio: 7 arresti

Pali, vedette, pusher. Come con una rete a strascico i controlli dei carabinieri stanno stringendo d'assedio la piazza che più di tutte nell'ultimo anno ha visto crescere il proprio business. Parliamo del Quarticciolo dove negli ultimi giorni l'assedio dell'Arma ha prodotto sette arresti grazie soprattutto al lavoro della compagnia Casilina.

In via Manfredonia, i carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 19enne egiziano e una 25enne italiana. Facevano da vedetta e dopo essere stati notati dai militari occultare dello stupefacente in una cavità di un muro vicino, sono stati fermati. Nel muro sono state rinvenute 44 dosi fra cocaina e crack. Con le medesime modalità, in via Molfetta, i carabinieri hanno arrestato altre due persone, un 39enne e un 23enne, italiani, notati cedere, previo scambio di denaro, alcune dosi di sostanze stupefacenti.

Sempre in via Molfetta, i militari hanno arrestato un cittadino russo dopo essere stato notato prelevare da un nascondiglio di fortuna ricavato da un arbusto, alcune dosi di sostanze stupefacenti, dal quale sono state rinvenute 10 dosi di crack.

Qualche giorno dopo, sempre i carabinieri della Stazione Tor Tre Teste hanno arrestato un 36enne che, notando i militari in via Manfredonia, ha tentato di darsi alla fuga. I militari lo hanno rincorso e bloccato, rinvenendo 29 dosi di crack e 200 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Casilina hanno quindi arrestato un cittadino sudanese notato mentre effettuava delle cessioni di stupefacente che prelevava ogni volta da un nascondiglio ricavato in un cespuglio. All’interno del nascondiglio sono state rinvenute 31 dosi di cocaina e una di crack.