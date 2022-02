La "neve" a Roma, maxi sequestro da 680 chili di cocaina pura: l'affare milionario saltato per un blitz

Un maxi blitz che ha permesso di recuperare 680 chilogrammi di cocaina di ottima qualità, sventando così affari milionari al narcotraffico di Roma. La "neve" avrebbe invaso la piazze di spaccio della zona est della capitale, in un flusso di droga che avrebbe poi interessato le altre zone della città, ma anche delle altre province del Lazio.

A sventare la nuova invasione di 'coca', sono state le indagini della guardia di finanza di Roma, coordinate dalla procura di Tivoli. Il blitz, la cui notizia è stata diffusa solamente, è andato in scena una settimana fa. Gli investigatori avevano messo nel mirino un furgone sospetto che si stava muovendo dalla Slovenia. Il tutto nonostante chi fosse a bordo, avesse scelto di muoversi nel fine settimana, per mischiarsi meglio nel traffico del week end e, come base, un deposito alle porte di Roma, quello di Monterotondo scalo, nota zona industriale.

Insomma, vedere un furgone muoversi in quell'area non sarebbe stato sospetto. I finanzieri, però, hanno monitorato il tragitto di quel mezzo con targa slovena, per poi fermarlo e ispezionarlo. Nascosti tra pezzi di ricambio per automobili, cocaina purissima suddivisa in 600 panetti, presumibilmente destinata alle piazze di spaccio capitoline, che avrebbe fruttato profitti milionari.

L'autista di nazionalità bulgara e un cittadino italiano sono stati arrestati per l'ipotesi di reato di traffico di stupefacenti e associati alla casa circondariale di Rebibbia. Il primo, come riscontrato da RomaToday, ha raccontato agli inquirenti che fosse ignaro di ciò che trasportava. La sua posizione resta al vaglio, ma - in questa prima fase - appare credibile. Lui, potrebbe essere stato usato come pedina. Come un "manovale" che non avrebbe fatto troppe domande.

Sul secondo, invece, le indagini potrebbe essere più serrate. L'uomo, romano, potrebbe aver avuto il ruolo di verificatore dell'affare. Lui, stando ai primi riscontri investigativi, avrebbe viaggiato con l'autista bulgaro per assicurarsi che quel maxi carico fosse portato nel posto giusto. Anche la sua posizione è al vaglio, ma chi indaga esaminerà a fondo il suo passato e il suo cellulare, alla ricerca di ricostruire al meglio la filiera della droga.

Nel frattempo, il gip del tribunale di Tivoli ha convalidato l'arresto in flagranza dei due, disponendo l'applicazione della custodia in carcere per entrambi gli indagati. Ora si lavorerà per capire a chi fossero indirizzati quei 680 chili di cocaina. Anche perché il quantitativo e la portata dell'affare, è maxi.

Al narcotraffico acquistare cocaina costa tra i 35.100 e i 41.800 euro al chilo. I prezzo dell'oro al chilo, per fare un raffronto, non è molto più alto, visto che si aggira sui 50.000 euro. Per il prezzo della cocaina al grammo, quindi del prezzo della cocaina pura all'80% e pronta per lo spaccio, si parla invece di un costo che oscilla tra i 70 e i 90 euro al grammo. Una valanga di soldi, se a Roma avesse "nevicato".