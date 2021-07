La Panda 'bianca' con 68 chili di cocaina purissima

Nascondeva in un'auto, una Fiat Panda, 68 chili di cocaina purissima. A beccarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato a Fiano Romano che hanno così arrestatoun 36enne. Le pattuglie del III Distretto Fidene e del commissariato Villa Glori,nel tardo pomeriggio di ieri stavano pattugliando la periferia nord della capitale quando hanno dato l'alt al conducente di una Panda che transitava a Fiano Romano.

Il ragazzo, 36enne del Castelli Romani, ha tentennato quel poco che ha convinto i poliziotti ad approfondire il controllo. Il giovane, in 3 valigie, uno zaino ed una busta di un supermercato, trasportava 62 panetti di cocaina purissima per un peso totale di circa 68 chili. Per l'uomo sono scattate immediatamente le manette ed è stato posto a disposizione della Magistratura. La polizia indaga per capire dove era stata presa la droga e a chi era diretto il carico.