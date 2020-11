Tor Bella Monaca: 650 dosi di cocaina pronte alla vendita nascoste nei mobili e nel divano

650 'pezzi' di cocaina pronti alla vendita nascosti nei mobili di casa e nel divano. Succede a Tor Bella Monaca dove i "Falchi" della della Squadra Mobile, hanno arrestato un pusher sorpreso trovato con la 'polvere bianca' oltre a materiale per il confezionamento. Nello specifico i poliziotti durante un servizio di prevenzione ed osservazione nella nota piazza di spaccio del quartiere della periferia est della Capitale, sono riusciti a notare un particolare via vai all’interno di un edificio poco distante da via dell’Archeologia.

Ritenendo che all’interno dell’abitazione vi potesse essere occultata sostanza stupefacente hanno bloccato l’occupante, per il reato di spaccio di stupefacenti. Dalla successiva perquisizione domiciliare è stata riscontrata la presenza di considerevoli quantità di cocaina. In particolare sul ripiano di un mobile del salone, prontamente disponibili, vi erano circa 300 dosi di stupefacente, per un peso complessivo di 200 grammi circa, oltre ad una rudimentale contabilità dell’attività svolta con i dati delle dosi di droga vendute e del denaro guadagnato.

Occultati nel divano del salotto vi erano ulteriori 350 pezzi circa del medesimo stupefacente per una quantità complessiva di 650 dosi di cocaina pari a circa 350 grammi, pronte per essere immesse per la vendita al dettaglio nella vicina piazza di spaccio di via dell’Archeologia. Per quanto emerso ed accertato, visto il peso lordo complessivo ed il confezionamento frazionato dello stupefacente rinvenuto, certamente destinato alla cessione a terzi, l'uomo, un romano, è stato arrestato.