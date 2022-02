Le mani della 'Ndrangheta sul litorale a sud di Roma, 65 arresti

Maxi blitz all'alba di oggi, giovedì 17 febbraio, a Roma e in provincia. Arrestate ben 65 persone. Ad eseguire l'ordinanza i carabinieri del comando provinciale di Roma, su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Tra le 65 persone, alcune di loro sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero costituito un gruppo locale di 'Ndrangheta con base stabile tra Anzio e Nettuno, e si ipotizza avessero assunto il controllo del territorio nel litorale a sud di Roma, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale. Sono tuttora in corso perquisizioni e sequestri.

Articolo in aggiornamento