Quarticciolo: gli arresti non fermano lo spaccio, sequestrati 610 pezzi di cocaina

Due giovani pusher, entrambi poco più che ventenni attivi nella piazza di spaccio del Quarticciolo, il quartiere che imita Tor Bella Monaca e San Basilio. Gli oltre 150 arresti effettuati solo dai carabinieri in questi primi sei mesi dell'anno, hanno messo fuori servizio decine di pusher, ma le attività sono continuate, con l'entrata in campo di giovanissimi pusher, anche minorenni. Nonostante i sequestri i carabinieri proseguono le loro attività di contrasto al fenomeno dello spaccio. Due le persone finite in manette, con i militari che hanno tolto dal mercato oltre 600 dosi di cocaina e crack già pronte alla vendita.

In particolare, i carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino del Marocco di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine che, in via Manfredonia incrocio via Ostuni, alla vista dei militari si è dato alla fuga gettando a terra una busta di plastica. Raggiunto e bloccato immediatamente, all’interno dell’involucro i militari hanno rinvenuto e sequestrato 565 dosi tra cocaina e crack e la somma contante di circa 270 euro ritenuto il provento della pregressa attività illecita.

Sono invecde stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina hanno arrestato un 21enne italiano, con precedenti, notato in via Molfetta mentre era intento a cedere una dose di stupefacente ad un acquirente, riuscito poi ad allontanarsi e successivamente è stato notato mentre occultava ulteriori dosi in una buca scavata in un terreno. La successiva perquisizione personale e del luogo di occultamento ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare 44 dosi di cocaina, oltre alla somma contante di 180 euro.