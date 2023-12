Fermata in stazione con 600mila euro nel trolley. La pista del riciclaggio di denaro made in Cina

Nascondeva nel trolley quasi 600mila euro. Una valigia pesante che una donna cinese di 46 anni, incensurata, stava trascinando alla stazione Termini, al binario 24. Denaro sospetto che è stato sequestrato dalla polizia ferroviaria che, paradosso, era intervenuta in suo soccorso. Adesso su quelle banconote ammassate nel bagaglio saranno effettuate delle indagini e il sospetto che siano soldi sporchi c'è.

Andiamo con ordine. I fatti si sono consumati nel pomeriggio dello scorso 18 dicembre. La donna era in attesa del treno quando intorno alle 17 è stata aggredita da due uomini che hanno provato a rubarle il bagaglio. Lei ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione degli agenti della PolFer, intervenuti in tempo per mettere in fuga i due malintenzionati.

Le indagini

Fin qui nulla di strano. Come da prassi la donna è stata portata negli uffici di Termini della polizia, ascoltata e contemporaneamente sono state viste le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. Nel video, tuttavia, agli ispettori è subito emersa l'energica difesa che la 46enne cinese aveva verso quel trolley. Cosa mai poteva contenere? La domanda lecita.

La risposta non è tardata ad arrivare, perquisita, la donna nella valigia trasportava 595 mila e 900 euro, tutti in banconote di diverso taglio. Troppi soldi, per di più in contanti, per una donna. Alla richiesta di spiegazioni, la 46enne ha preferito trincerarsi dietro la sua barriera linguistica e così sono scattate le indagini. Il denaro è stato sequestrato e la cinese è stata denunciata per riciclaggio.

Una ipotesi investigativa

D'altronde è difficile pensare, vista la cifra che supera il mezzo milione di euro, che quei soldi fossero un "nero" di qualche locale. Ecco perché chi indaga non scarta la pista del riciclaggio di denaro sporco. Lo scorso ottobre una indagine della guardia di finanza aveva ricostruito come nella Chinatown dell'Esquilino fosse stato messo in piedi un sistema di "lavatrice" del denaro capace di gestire un giro d'affari da oltre 50 milioni di euro grazie alla tecnica del denaro volante di "Luca il cinese".