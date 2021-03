Gomme forate a 56 auto in una notte: c'è un vandalo seriale tra Porta Furba e il Pigneto

Sul caso indagano gli agenti di polizia. Lo scorso 14 febbraio episodio simile si verificò poco distante, in via Umbertide

Risveglio amaro per i proprietari delle automobili che si trovavano parcheggiate in sosta la notte di domenica in via del Mandrione. Sono infatti state 56 le vetture a cui ignoti hanno forato gli pneumatici. La scoperta nella mattinata di ieri, con la richiesta di intervento al 112 e l'arrivo sul posto delle volanti della polizia.

Un lavoro silenzioso, quello messo a segno sulla strada che collega la zona del Pigneto a Porta Furba viaggiando parallela alla via Tuscolana, attuato con l'utilizzo di un coltello. Al mattino di domenica la scoperta da parte degli automobilisti che dopo le inevitabili imprecazioni hanno segnalato l'accaduto alla polizia per poi mettersi in fila dal gommista.

Raccolte le denunce sul foratore seriale di gomme si sono messi gli agenti del commissariato Appio di polizia che indagano sull'accaduto.

Il precedente

Episodio simile si verifichò la notte dello scorso 14 febbraio poco distante da via del Mandrione, in zona Appio Tuscolano. In quel caso furono 33 gli pneumatici forati da ignoti fra via Umbertide e via Costamagna.