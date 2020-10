Oltre 5mila dosi di cocaina nascoste nello scooter, colpo allo spaccio al dettaglio a Tor Bella Monaca

Colpo allo spaccio al dettaglio a Tor Bella Monaca dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 5mila dosi di cocaina pronte alle vendita. La polvere bianca nascosta in due scooter, fra i quali uno rubato, in via dei Cochi.

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca, nel corso di una mirata attività antidroga, ad arrestare un pusher romano 43enne, con precedenti e nullafacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

I militari, appostati nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno atteso il suo arrivo, quindi appena sceso dal suo scooter è stato subito bloccato. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto alcune buste trasparenti contenenti migliaia di dosi di cocaina, nascoste all’interno del porta oggetti e nel sottosella.

Nelle tasche invece, i militari hanno rinvenuto una chiave corrispondente ad un altro scooter parcheggiato sempre in via Cochi, dove i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori dosi di cocaina, per un totale di 5041 dosi, del peso complessivo di circa 2400 grammi.

Tutta la droga è stata sequestrata assieme al secondo scooter, poiché risultato oggetto di furto denunciato a giugno 2019, a Roma. L’uomo è stato trattenuto in caserma in attesa di essere condotto presso le aule del Tribunale di Roma, per la celebrazione del rito direttissimo che si è tenuto ieri mattina.

L’Autorità Giudiziaria, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto per il pusher la custodia cautelare in carcere.