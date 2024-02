All'alba di oggi, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Civitavecchia hanno intercettato un mezzo di tipo Apecar che trasportava 500 metri di cavi in rame. Nessuna traccia invece del conducente. Il materiale, rubato da un deposito delle ferrovie dello Stato, è stato restituito e il mezzo sequestrato. Indagini in corso per risalire agli autori del furto.