Da Prati al centro storico, blitz tra mercatini e negozi di frutta e verdura: 500 chili di prodotti sequestrati

Continuano a Roma i controlli della Polizia Locale per contrastare i fenomeni irregolari legati all’abusivismo commerciale. Nelle ultime 24 ore gli agenti hanno sequestrato oltre 4mila articoli con un’attività di controllo che ha riguardato in particolare le zone a maggior afflusso turistico e le strade del Centro Storico, dove le pattuglie del I Gruppo Trevi hanno svolto una serie di accertamenti mirati, anche in orario serale, nelle località in cui è maggiore la presenza dei venditori abusivi, come via della Lungaretta, via delle Muratte e le vie intorno Fontana di Trevi e Pantheon, Ponte Sisto e i vicoli del rione Trastevere. Tra gli articoli venduti illegalmente anche borse contraffatte, oltre accessori per la telefonia, bigiotteria e foulard.

Verifiche capillari anche nel quartiere Prati, presso diverse attività commerciali per il rispetto delle regole sull’occupazione di suolo pubblico e delle disposizioni anti-contagio.

Nel corso dei controlli in zona Trionfale, il personale del I Gruppo ha posto sotto sequestro oltre 500 chili di frutta e verdura in diverse frutterie della zona per mancata osservanza delle norme sulla vendita ed esposizione della merce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I prodotti, in quanto deperibili, sono stati consegnati ad una associazione che si occupa di assistenza sociale e sostegno delle persone fragili sul territorio capitolino.