In auto 50 proiettili, in casa 21 chili di droga: il sequestro alle porte di Roma

Nell'auto nascondeva proiettili, in casa chili di droga. È finito nei guai, un 49enne arrestato alle porte di Roma e posto ai domiciliari. I fatti sono andati in scena intono alle 21 di mercoledì quando gli agenti della squadra di polizia giudiziaria, durante un servizio predisposto hanno fermato l'uomo mentre viaggiava a bordo della sua auto assieme alla compagna.

Il suo atteggiamento, nervoso ed insofferente al controllo, ha insospettito gli agenti che hanno di estendere il controllo trovando o un involucro di cellophane contenente oltre 500 grammi di hashish e nel vano porta oggetti anteriore, una scatola di proiettili con all’interno 50 proiettili calibro 7,65.

In casa del 49enne, invece, è stato trovato un borsone con 12 involucri di cellophane con all'interno 1.832 grammi di marijuana e 8 involucri contenenti hashish per un peso totale di 1.786 grammi. All'interno anche due bilance elettroniche di precisione e 30 buste per uso sottovuoto uguali a quelle ove era contenuta sia la marijuana che l'hashish precedentemente rinvenuto.

La perquisizione è stata quindi estesa anche all'interno di un furgone di proprietà dell’uomo e parcheggiato sotto la sua abitazione. Qui, risposto nel vano posteriore, un altro borsone ed una busta contenente 20 involucri contenenti 17 chilogrammi di hashish e 2 involucri di cellophane trasparente contenente 990 grammi totali di marijuana. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della magistratura. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’operato della polizia e ha disposto per il 49enne la misura degli arresti domiciliari.