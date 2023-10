Da Napoli a Ponte di Nona con 50 pezzi di cocaina pronti alla vendita

Da Napoli alla periferia est della Capitale. Indosso 50 'pezzi' di cocaina pronti alla vendita. Questo quanto costato l'arresto a un giovane partenopeo, fermato per un controllo dalla polizia a Villaggio Falcone, nella zona della Vecchia Ponte di Nona. Con indosso la droga il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli agenti delle volanti della questura di Roma, nella tarda mattinata di domenica 8 ottobre, a notare un ragazzo camminare con area sospetta su via Don Primo Mazzolari. Fermato dagli agenti all'altezza di via Berta Von Suttner il ragazzo ha manifestato da subito nervosismo. Inevitabile la perquisizione che ha dato esito positivo. Nella tasca dei pantaloni i poliziotti hanno infatti trovato - e poi sequestrato - 50 dosi di cocaina (per circa 15 grammi) pronte alla vendita.

Residente a Napoli, alla domanda sul perché fosse a Roma il 25enne ha riferito di essersi trasferito da poco a casa della sua nuova compagna. Identificato negli uffici del VI distretto Casilino di polizia il giovane è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

Pusher a San Lorenzo

Sempre per detenzione ai fini di spaccio è stato arrestato un altro pusher, trovato come il 25enne con le dosi di cocaina pronte alla vendita indosso. Fermato per un controllo dagli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia in via dei Latini, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina pronte alla vendita. Idenfiticato in un cittadino marocchino di 40 anni - senza dimora - è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.