Capannelle, 50 chili di hashish nascosti nel vano della ruota di scorta: presti due trafficanti

Duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti inferto nel pomeriggio del 23 settembre scorso dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Roma che ha tratto in arresto un 63enne di Napoli e un romano di 57 anni trovati in possesso di più di 50 chili di hashish nascosti in un'auto di proprietà del 63enne.

Ad insospettire gli operatori, in zona Capannelle, è stato l'andamento del veicolo che procedeva a passo d'uomo per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.

Durante il controllo veicolare, infatti, venivano rinvenute sia all'interno del portabagagli che nel vano porta ruota di scorta, tre voluminose buste contenenti più di 90 panetti di hashish, per un totale di 50,2 chili, destinati al mercato illegale capitolino.

Entrambi i soggetti, peraltro, sono risultati gravati da precedenti specifici per la violazione della normativa in materia di stupefacenti: Il 63enne, infatti, era stato tratto in arresto nel 2006 presso l'aeroporto internazionale di Vienna, poiché trovato in possesso di 16 chili di cocaina occultati in una valigia e successivamente estradato in Italia per espiare la pena. Ancora, nel 2017 era stato arrestato e successivamente condannato nel 2017 per aver trasportato dal Perù, all'interno del proprio bagaglio aereo, 7 chil di cocaina.

Il 57enne invece, annovera una lunga lista di precedenti, tanto da essere stato più volte arrestato in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere nell’ambito di operazioni di polizia – tra le quali l'operazione 'Droga-Bus' condotta dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile - finalizzate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Al termine delle procedure di rito tutti gli arrestati sono stati associati presso le Case Circondariali del Lazio, a disposizione della Autorità Giudiziaria procedente.