Fiumi di droga a Roma, sequestrati 450 chili di hashish e marijuana: 4 arresti. Ecco dov'erano nascosti

Lo spaccio a Roma non conosce sosta. Negli ultimi giorni, in diverse operazioni, la polizia di Stato ha sequestrato 450 chilogrammi di droga, tra hashish e marijuana. Sostanza nascosta nei doppi fondi di auto e camion, tra i trolley, nei mobili di casa e pronta per essere trasportata e venduta.

Quasi 200 chili di hashish

Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato in flagranza un 28enne romano poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione a Lariano, hanno rinvenuto ben 199 chili di hashish, 5 chilogrammi e mezzo di marijuana, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente.

I corrieri della droga

Sempre gli agenti del III Distretto, presso uno stabile in via Monte Libretti, hanno notato presunti scarichi di sostanze stupefacenti da mezzi di trasporto commerciali. In particolare, hanno visto arrivare un autotreno che si è posizionato in retromarcia rispetto all'ingresso del deposito e, contestualmente, sono sopraggiunti due uomini i quali, mentre l'autista teneva aperto il vano sottostante il rimorchio, hanno iniziato a scaricare rapidamente diversi pacchi per poi collocarli in un cassone in legno posto all’interno del magazzino.

In quei frangenti, i poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccandoli ed hanno rinvenuto un ingente quantitativo di panetti di hashish del peso di circa 250 chilogrammi. I tre sono stati identificati per tre italiani, di 65,39 e 49 anni che, al termine delle attività di rito, sono stati arrestati poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.