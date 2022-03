Chiesti 450 anni di carcere ai pusher di Tor Bella Monaca

Due pentiti che, stanchi della vita in stile Gomorra, hanno vuotato il sacco davanti ai carabinieri. Grazie ai loro due racconti fiume che convergono nello stesso punto e alla indagini dei militari di Tor Bella Monaca, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, lo scorso aprile è stato smantellato lo spaccio a conduzione familiare dei Longo, già vicini al clan Cordaro, che smantellò i vertici del gruppo criminale portando all'arresto 51 persone.

Per 38 di loro, imputati nel processo con rito abbreviato, i pm hanno chiesto più di 450 anni di carcere. Le indagini, svolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati e coordinate dai procuratori aggiunti della Dda Ilaria Calò e Michele Prestipino e dal pm Simona Marazza, avevano portato a eseguire 44 misure cautelari in carcere e 7 ai domiciliari. Le accuse contestate, a vario titolo e a seconda delle posizioni, vanno dall'associazione "armata finalizzata al narcotraffico, sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, all'attribuzione fittizia di valori". Per i capi del gruppo sono stati chiesti 20 anni di reclusione.

L'inchiesta aveva permesso di ricostruire i ruoli dei vari sodali all'interno dell'organizzazione, con a capo tre fratelli Longo che gestivano l'attività della piazza di spaccio che si trova su via dell'Archeologia. Una piazza che non dormiva mai. Pusher e vedette si alternavano in strada h24 con rigide turnazioni in attesa dei numerosi acquirenti. E i 'collaboratori' avevano invece il compito di rifornire, controllare pusher e vedette facendo da anello di congiunzione con i vertici dell'associazione.

La droga, cocaina ma anche eroina e hashish, veniva nascosta nei posti più disparati, come ad esempio nei serbatoi dei veicoli in sosta, cantine occupate abusivamente munite di inferriate, sotto le piante delle aiuole. Dalle indagini, che avevano consentito di appurare come il giro d'affari fosse di circa 15-20mila al giorno, per 600.000 mensili.

Chi sbagliava subiva punizioni gravissime. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, si è arrivati a registrare veri e propri sequestri di persona ai danni di associati "infedeli" ed addirittura di loro familiari, rapiti per essere brutalmente picchiati. Ecco perché, considerate questo tipo di aggressioni e vendette, è stata riconosciuta dall'accusa "l'aggravante di avere agito con il metodo mafioso".

Il lusso, lo sfarzo e i guadagni, venivano poi ostentati dai capi. Audi e Mercedes come vetture "di servizio", Ferrari, Lamborghini e Porsche per lo svago, ma anche gite in elicottero, uscite in yacht e soggiorni in località di villeggiatura esclusive. Una vita in gran parte documentata da video e foto condivisi sui social, Tik Tok in particolare, con un atteggiamento che il gip nell'ordinanza definisce indicativo della "pericolosissima personalità degli indagati, che hanno agito con pervicacia criminale e assoluto spregio dinnanzi all'Autorità dello Stato".